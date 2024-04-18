В нескольких частных домах и хозяйственных постройках в станице под Горячим Ключом в Краснодарском крае пожарные ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила около 400 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 14:40 по московскому времени — ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в станице Саратовской на улице Псекупской. Горели частные дома и хозяйственные постройки. В 13:49 по московскому времени пожарные локализовали возгорание на площади 400 м2. Семь человек были эвакуированы. К тушению пожара привлечены 61 человек и 19 единиц техники.