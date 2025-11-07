Я открыла для себя растения, похожие на ромашки — и вот почему они лучше классических цветов

Ромашки — это не только одни из самых популярных цветов в садах, но и символ невинности и красоты. Однако существует множество растений, которые внешне напоминают ромашки, но обладают своими особенностями и уникальными оттенками. Эти растения подойдут для различных садовых композиций, независимо от климатических условий. Рассмотрим 12 таких удивительных "двойников" ромашек.

1. Анациклюс

Анациклюс — это травянистое растение из семейства сложноцветных, которое вряд ли оставит равнодушным садовода. Его цветки схожи с ромашками, но обладают некоторыми отличиями: у них желтая сердцевина и белые лепестки, с фиолетовыми оттенками на обратной стороне. Анациклюс предпочитает теплые регионы и растет на песчаных и хорошо дренированных почвах. Этот цветок часто используется для оформления альпийских горок и каменистых садов.

2. Эхинацея пурпурная

Эхинацея пурпурная — это многолетник, который на первый взгляд очень похож на ромашку, но с фиолетовыми лепестками, направленными вниз, и более крупной бусообразной сердцевиной. Эхинацея прекрасно растет в саду и служит не только украшением, но и ценным медоносом. Растение предпочитает умеренное солнце и дренированную почву средней влажности. Кроме того, эхинацею часто используют в народной медицине, заварив листья и цветы в качестве чая.

3. Остеоспермум

Остеоспермум — растение родом из Африки с яркими цветами, напоминающими ромашки. Однако отличие этого цветка в том, что его сердцевина может быть темно-синей или лиловой, в отличие от традиционно желтой ромашковой. Цветы остеоспермума бывают самых разных оттенков — от белых до фиолетовых. Это растение предпочитает теплый климат и цветет всё лето. Его часто используют для создания ярких садовых бордюров и клумб.

4. Космея

Космея — это еще один цветок, который очень похож на ромашку, но с более разнообразной палитрой оттенков лепестков — от белого и розового до красного, оранжевого и желтого. Лепестки у некоторых сортов космеи могут срастаться, образуя чашеобразную форму, что также отличает его от ромашек. Это растение предпочитает открытые солнечные участки, а также легко переносит большинство садовых почв. Космея цветет с начала лета до поздней осени, создавая яркие акценты в саду.

5. Нивяник

Нивяник — это многолетник с соцветиями, которые по внешнему виду практически не отличимы от ромашек. Белые цветки нивяника с желтым центром растут на самых разных типах почвы, от каменистых склонов до влажных лугов. Эти цветы не требовательны к условиям роста и предпочитают солнечные участки. Нивяник идеально подходит для создания бордюров и декоративных цветочных композиций.

6. Кореопсис

Кореопсис — растение с крупными и яркими соцветиями, которое идеально подходит для садоводов, ищущих что-то более яркое, чем классическая ромашка. Цветки кореопсиса могут быть желтыми, красными, розовыми или бордовыми, а сами растения могут достигать больших размеров. Они любят солнечные участки с хорошо дренированной почвой и нуждаются в более чем 12 часах солнечного света для того, чтобы успешно зацвести.

7. Пиретрум

Пиретрум — многолетнее растение, внешне напоминающее ромашку, с яркими цветами и крупными лепестками. Эти цветки могут быть белыми, розовыми, красными или фиолетовыми и растут на хорошо дренированных почвах, предпочитая солнечные участки. Пиретрум цветет с начала лета до первых заморозков и является идеальным растением для создания ярких цветочных клумб.

8. Гербера

Гербера — это крупный цветок с ромашковидной формой, который произрастает в тропических регионах, но прекрасно чувствует себя в декоративных садах. Герберы могут быть разных оттенков — от желтого и оранжевого до красного и белого, при этом их цветки значительно крупнее и эффектнее ромашек. Важно учитывать, что герберы не любят зимние холода, поэтому их выращивание требует особых условий.

9. Делосперма

Делосперма — это низкорослый суккулент, который идеально подходит для декорирования садов и цветочных бордюров. Цветы делоспермы напоминают ромашки и могут быть фиолетовыми, красными, розовыми или белыми с желтым центром. Это растение любит песчаные и хорошо дренированные почвы и предпочитает яркое солнечное освещение.

10. Рудбекия

Рудбекия — это многолетник с яркими желтыми цветками, которые имеют темную сердцевину. Цветы рудбекии по внешнему виду напоминают ромашки, но за счет темного центра и более крупных размеров создают совершенно особое впечатление. Рудбекия предпочитает солнечные участки и хорошо растет на умеренно плодородных и влажных почвах. Она цветет с начала лета и до осени, добавляя яркие акценты в сад.

11. Гацания

Гацания — это растение с ромашковидными цветками, которые бывают ярких оттенков, таких как желтый, оранжевый и красный, с контрастными полосками и пятнами. Гацания предпочитает теплые условия и хорошо растет даже на умеренно плодородных почвах, что делает ее отличным выбором для садов с солнечными участками. Цветы могут распускаться с середины июня и сохраняться до конца лета.

12. Эригерон

Эригерон — многолетник с узкими лучевыми лепестками, окружающими желтый диск. Эти цветы, похожие на ромашки, могут быть белыми, голубыми, фиолетовыми или розовыми. Эригерон хорошо смотрится вдоль садовых дорожек и в альпинариях, а также часто используется в различных ландшафтных композициях. Это растение не слишком требовательно к почвам и предпочитает солнечные места.

Каждое из этих растений имеет свои особенности и может стать отличной альтернативой классическим ромашкам в саду. Они подойдут для создания декоративных цветников, альпийских горок, бордюров и других садовых композиций, добавляя разнообразие и яркость в ваш участок.