Басенджи
Басенджи
© commons.wikimedia.org by Niko Herlin is licensed under CC BY 2.0
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:00

Хотел спокойного соседа по дивану — и нашёл породы, которые почти не устраивают "концерты"

Басенджи почти не лает и издаёт йодльные звуки — кинологи

Кому-то собака нужна как "сигнализация" на каждый шорох, а кому-то — как спокойный сосед по дивану. Если вы живёте в квартире с тонкими стенами или просто цените тишину после рабочего дня, стоит заранее подумать о породе и её привычках. Даже самые сдержанные собаки не бывают полностью бесшумными, но некоторые заметно реже лают и чаще общаются языком тела. Об этом говорится в подборке о самых тихих породах собак.

Как понимать "тихую" собаку

Низколающая порода — это не "лёгкая кнопка" для идеального спокойствия. Часто такие собаки умны, независимы и экономят голос для действительно важных случаев. При выборе полезно держать в голове несколько правил:

  1. Сверяйте характер породы со своим ритмом жизни и готовностью гулять.
  2. Смотрите не только на темперамент, но и на типичные проблемы со здоровьем.
  3. Помните, что тишина может быть разной: вместо лая бывают хрюканье, сопение, храп или "разговоры" другим звуком.

10 пород, которые обычно лают меньше

Компактные и удобные для квартиры

Басенджи. Почти не лает из-за особенностей гортани, вместо привычного "гав" издаёт своеобразные йодльные звуки. Умный, чистоплотный и очень энергичный, поэтому без нагрузки и контроля может искать приключения и пути побега.
Французский бульдог. Обычно молчалив, зато общителен и ориентирован на человека. Важно учитывать, что при брахицефальном типе часто встречаются дыхательные особенности, поэтому вместо лая вы можете слышать сопение и громкий храп.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Нежный компаньон, чаще "вежливо" подаёт голос, чем устраивает концерт. В тексте отмечается, что у породы нередко встречается болезнь митрального клапана: одно британское исследование связывает с сердечными заболеваниями до 42,8% смертей. Также упоминается исследование на 555 собаках: 25% сирингомиелии уже к 12 месяцам и до 70% к 72 месяцам — поэтому особенно важны проверенное разведение и регулярные осмотры.
Японский хин. Тихий "наблюдатель" с мягким характером: любит спокойные вечера и обычно не подаёт голос без причины.
Сиба-ину. Сдержанный и независимый, чаще выражает эмоции мимикой, чем лаем. Нуждается в ранней социализации и понятных правилах, иначе быстро установит собственные.

Спринтеры, которые дома "выключаются"

Грейхаунд. На улице — скорость и рывок, дома — удивительно спокойный "диванный" режим. Часто описывается как собака, которая много спит и редко лает.
Уиппет. Компактный родственник борзых: нежный, чувствительный и тихий в быту, но любит возможность побегать на прогулке.

Сдержанные характеры и крупные "тихони"

Акита-ину. Спокойная и наблюдательная, не тратит голос без необходимости. Требует уверенного, последовательного владельца и чётких границ.
Чау-чау. Плюшевый на вид, философ по настроению: обычно не считает нужным комментировать мир лаем. Нуждается в уходе за густой шерстью и уважении к своей самостоятельности.
Сенбернар. Большой, мягкий и чаще молчаливый: внушительность работает лучше любого "гав". В тексте приводится британское исследование со средней продолжительностью жизни около 9,3 года, тогда как среднее значение для породистых собак — около 12,7 года, поэтому нагрузку и здоровье важно планировать особенно разумно.

Тихая порода действительно может облегчить жизнь с соседями, но решают не только гены. Социализация, режим, достаточные прогулки и спокойная дрессировка превращают "потенциально тихую" собаку в настоящего мирного компаньона, с которым дома хочется просто выдохнуть.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

