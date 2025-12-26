Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Скручивание позвоночника
Скручивание позвоночника
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 21:03

Коротко, но жёстко по эффекту: 10 минут движений собирают тело и возвращают энергию

Короткая тренировка пилатеса улучшает осанку и концентрацию — Ясмин Карачиваля

Когда времени катастрофически не хватает, даже десять минут движения могут заметно изменить самочувствие. Короткие тренировки всё чаще становятся осознанным выбором людей с плотным графиком. Пилатес в этом смысле считается одним из самых сбалансированных форматов. Об этом сообщает The Indian Express.

Короткий формат — осознанная нагрузка

Пилатес давно известен как система упражнений, которая развивает силу, улучшает осанку и помогает лучше чувствовать собственное тело без перегрузок. В основе метода — точные движения, дыхание и контроль мышц корпуса, а не скорость или вес. Именно поэтому даже короткие занятия могут быть эффективными при регулярной практике.

Знаменитый тренер Ясмин Карачиваля, работавшая с Дипикой Падуконе, Катриной Каиф и Алией Бхатт, представила десятиминутную тренировку, рассчитанную на мягкую перезагрузку тела. Такой формат легко вписывается в повседневный ритм и дополняет другие щадящие практики, в том числе упражнения, где используется пилатес у стены для укрепления мышц и улучшения осанки.

"Эта 10-минутная тренировка по пилатесу придаст телу силы, тонус и концентрацию, даже если у вас совсем мало времени", — отмечает фитнес-тренер Ясмин Карачиваля.

Из чего состоит комплекс

Программа включает пять упражнений, каждое из которых задействует сразу несколько групп мышц. В комплекс вошли скат в планку, вытягивание ног вперёд, скручивание позвоночника сидя, плавание на счёт до ста и перекатывание, как мяч. Тренер рекомендует выполнять по 10-12 повторений каждого движения и повторять весь цикл три раза.

Такая структура позволяет за короткое время проработать мышцы кора, ягодицы и спину, улучшить подвижность позвоночника и координацию. Похожие принципы используются и в других коротких форматах тренировок, где ключевую роль играют качество движений и регулярность.

Работают ли десять минут на самом деле

Короткие тренировки нередко вызывают сомнения, однако специалисты подчёркивают, что решающим фактором остаётся системность. Доктор Ваджалла Шравани, магистр физиотерапии и эксперт по пилатесу, считает, что даже непродолжительная практика способна приносить ощутимую пользу.

"Даже десять минут пилатеса могут активировать мышцы кора, улучшить координацию и со временем повысить силу и тонус, если заниматься регулярно", — говорит доктор Ваджалла Шравани.

По её словам, такой формат не заменяет полноценные кардио- или силовые тренировки, но может стать удобной ежедневной практикой для занятых людей.

Типичные ошибки при выполнении

Новички часто торопятся и теряют контроль над техникой. В скате в планку нередко округляют поясницу, в вытягивании ног вперёд — перегружают поясницу, а в сидячих скручиваниях начинают движение с плеч, а не с позвоночника.

"Чрезмерное напряжение шеи и резкие движения снижают эффективность упражнений и повышают риск дискомфорта", — отмечает Шравани.

Эксперт советует выполнять движения медленно, удерживать лёгкое напряжение мышц корпуса и синхронизировать дыхание с каждым элементом.

Как часто ждать результата

Короткие комплексы пилатеса, выполняемые три-пять раз в неделю, могут заметно улучшить осанку, гибкость и силу мышц кора уже через несколько недель. Регулярность здесь важнее продолжительности, поэтому такие занятия легко встроить в утреннюю или вечернюю рутину. Аналогичный эффект специалисты отмечают и у тех, кто выбирает короткие тренировки как основу физической активности.

В дни, когда появляется больше свободного времени, десятиминутную практику можно сочетать с более продолжительными занятиями или дополнять силовой и кардионагрузкой. Такой подход помогает поддерживать форму без перегрузок и стресса.

