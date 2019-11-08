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Опрос: большинство жителей РФ ходят на работу с ОРВИ

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Опрос: большинство жителей РФ ходят на работу с ОРВИ
  • сегодня в 11:40

Опрос: большинство жителей РФ ходят на работу с ОРВИ

Специалисты портала "Здоровье Mail. ru" провели опрос, в результате которого выяснилось, что 50% россиян идут на прием к врачу только в крайнем случае.

65% россиян не берут больничный в случае заболевания ОРВИ и продолжают работать.

Если же человек решил не идти на работу, то 49% россиян продолжают работать дома.

Также, согласно данным опроса, 41% россиян в этом году ни разу не обращались за медицискной помощью. 38% опрошенных посещали врачей от 2 до 4 раз, 13% респондентов были у врача 5-6 раз.

46% обращаются к врачам только государственных поликлиник, 21% пользуются услугами частных клиник, а 33% россиян посещают и те, и другие.

50% россиян обращаются за медицинской помощью только в критических ситуациях, а 23% не обращаются к врачу до последнего.

39% жителей РФ выполняют рекомендации врачей, а 23% следуют назначениям, если могут приобрести лекарства.

Опрос проводился среди 5 тыс. 971 респондента.

Фото: bash.news

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