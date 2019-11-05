108-летняя жительница Англии раскрыла тайну своего долголетия

Дороти Флауэрс, 108-летняя жительница Англии, рассказала о напитке, который помог ей дожить до 108 лет.
Британка живет в Англии в городе Харрогейт в доме престарелых.
Она рассказала, что очень любит шампанское и считает, что именно благодрая этому напитку она смогла дожить до 108 лет. По словам британки, она никогда не пила других напитков.
Ее соседи по дому для престарелых подтвердили, что женщина действительно пьет только этот напиток.
У Дороти Флауэрс нет детей. После смерти мужа, ее стала навещать ее племянница.
На свой 108-й день рождения она получила около 600 открыток от своих поклонников из разных стран мира.
Фото: ok. ru
Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза - представитель Временного правительства
Министр Временного правительства Ливии считает, что страна начнет развиваться только в том случае, если ей помогут Россия и Африканский Союз.
Франция заблокировала переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии
Франция выступила против начала переговоров с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в Европейский союз.
Public Talk в ЖК "Береговой" посетило более 500 человек
Интеллектуальные мероприятия Public Talk прошли в ЖК "Береговой", который расположен в ЗАО столицы на берегу Москвы-реки. Как сообщает компания "Главстрой", на встречи пришли более 500 человек.
В России изменят порядок статистического измерения бедности
Росстату предлагают со следующего года верифицировать свои сведения об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах.