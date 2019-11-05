108-летняя жительница Англии раскрыла тайну своего долголетия

Дороти Флауэрс, 108-летняя жительница Англии, рассказала о напитке, который помог ей дожить до 108 лет.

Британка живет в Англии в городе Харрогейт в доме престарелых.

Она рассказала, что очень любит шампанское и считает, что именно благодрая этому напитку она смогла дожить до 108 лет. По словам британки, она никогда не пила других напитков.

Ее соседи по дому для престарелых подтвердили, что женщина действительно пьет только этот напиток.

У Дороти Флауэрс нет детей. После смерти мужа, ее стала навещать ее племянница.

На свой 108-й день рождения она получила около 600 открыток от своих поклонников из разных стран мира.

Фото: ok. ru