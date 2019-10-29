Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.10.2019 : 63,9966
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.10.2019 : 71,1194

В школы Приангарья поступит учебник "Все о будущей пенсии"

  1. Главная
  2. Общество
В школы Приангарья поступит учебник
  • сегодня в 10:24

В школы Приангарья поступит учебник "Все о будущей пенсии"

Пенсионный фонд выпустил 8-е издание учебника "Все о будущей пенсии", которое предназначено для школьников и студентов.

На страницах учебника в простой и доступной форме изложены главные принципы пенсионного обеспечения в РФ. В учебнике рассказывается, как формируется пенсия.

Тираж учебника в Приангарье составил 18000 экземпляров. Все учебники передадут в образовательные учреждения региона.

Фото: teleport2001.ru

Мир

Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза - представитель Временного правительства

Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза - представитель Временного правительства

Министр Временного правительства Ливии считает, что страна начнет развиваться только в том случае, если ей помогут Россия и Африканский Союз.

Читать полностью
Франция заблокировала переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии

Франция заблокировала переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии

Франция выступила против начала переговоров с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в Европейский союз.

Читать полностью

Общество

В России изменят порядок статистического измерения бедности

В России изменят порядок статистического измерения бедности

Росстату предлагают со следующего года верифицировать свои сведения об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах.

Читать полностью
Врачи рассказали о состоянии ребенка, которому мать выколола глаза

Врачи рассказали о состоянии ребенка, которому мать выколола глаза

В Хакасии медики делают все возможное, чтобы вернуть зрение ребенку, которого покалечила родная мать.

Читать полностью

Новости