Пенсионный фонд выпустил 8-е издание учебника "Все о будущей пенсии", которое предназначено для школьников и студентов.
На страницах учебника в простой и доступной форме изложены главные принципы пенсионного обеспечения в РФ. В учебнике рассказывается, как формируется пенсия.
Тираж учебника в Приангарье составил 18000 экземпляров. Все учебники передадут в образовательные учреждения региона.
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