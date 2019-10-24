Ростовская область лидирует в сфере промышленности и энергетики

На заседании парламентской группы, которое прошло в Госдуме РФ, обсуждались вопросы социально-экономического развития Ростовской области. Как пишет "Правда.Ру", парламентарии отметили заслуги региона в сфере развития энергетики и промышленности, рассмотрели наиважнейшие задачи, стоящие перед Донским краем, и обсудили возможность принятия нужных мер по их решению правительством.

В течение последних трех лет в регионе отмечается устойчивая динамика роста промышленного производства, но дальнейшее развитие отраслей экономики зависит и от реализации нацпроектов, которые были утверждены российским правительством. Ростовская область делает ставку на нацпроект, цель которого — удвоение к 2024 году объемов несырьевого неэнергетического экспорта. Донской край в этом вопросе входит в ТОП-10 российских регионов-лидеров. Доля несырьевых товаров в экспорте Ростовской области составляет — 75%.

На Дону внедряются самые инновационные подходы к продвижению экспортеров, которые являются представителями малого бизнеса. И электронная торговля пока лидирует. Первые контракты, заключенные при поддержке Российского экспортного центра и властей региона, уже заключены областью на электронных торговых площадках.

И все же некоторые вопросы требуют решения на федеральном уровне. Так, для Донского края важна поддержка машиностроителей со стороны властей. Депутаты рассматривали возможность отменить поддержку производителей сельхозтехники из бюджета страны, но донской губернатор приложил максимальные усилия, чтобы этого не произошло.