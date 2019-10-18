Мосэнергосбыт отключил инвалида от электричества

Об этом сегодня рассказывает "Правда.Ру" со ссылкой на собеседницу, которая оказалась жертвой произвола.

Как выяснилось, "Мосэнергосбыт" когда-то заставил абонентов выносить счетчика учета потребления из домов на уличные столбы, теперь же, когда они повреждаются в результате ДТП, заявляют, что следить за исправностью счетчиков все равно должны абоненты. Издание рассказывает как раз о таком случае, когда счетчик был поврежден в результате автоаварии и начал насчитывать пользование электричеством в несколько раз больше реального.

Таким образом компания-монополист начала присылать счета за оплату электроэнергии, которые оказались больше зарплаты инвалида первой группы, матери в многодетной семье.