Мосэнергосбыт отключил инвалида от электричества

Об этом сегодня рассказывает "Правда.Ру" со ссылкой на собеседницу, которая оказалась жертвой произвола.
Как выяснилось, "Мосэнергосбыт" когда-то заставил абонентов выносить счетчика учета потребления из домов на уличные столбы, теперь же, когда они повреждаются в результате ДТП, заявляют, что следить за исправностью счетчиков все равно должны абоненты. Издание рассказывает как раз о таком случае, когда счетчик был поврежден в результате автоаварии и начал насчитывать пользование электричеством в несколько раз больше реального.
Таким образом компания-монополист начала присылать счета за оплату электроэнергии, которые оказались больше зарплаты инвалида первой группы, матери в многодетной семье.
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