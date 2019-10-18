Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.10.2019 : 64,0144
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.10.2019 : 70,9023

Мосэнергосбыт отключил инвалида от электричества

  1. Главная
  2. Общество
http://img.newsinfo.ru/article/1/3/3/9133.jpeg
  • сегодня в 11:09

Мосэнергосбыт отключил инвалида от электричества

Об этом сегодня рассказывает "Правда.Ру" со ссылкой на собеседницу, которая оказалась жертвой произвола.

Как выяснилось, "Мосэнергосбыт" когда-то заставил абонентов выносить счетчика учета потребления из домов на уличные столбы, теперь же, когда они повреждаются в результате ДТП, заявляют, что следить за исправностью счетчиков все равно должны абоненты. Издание рассказывает как раз о таком случае, когда счетчик был поврежден в результате автоаварии и начал насчитывать пользование электричеством в несколько раз больше реального.

Таким образом компания-монополист начала присылать счета за оплату электроэнергии, которые оказались больше зарплаты инвалида первой группы, матери в многодетной семье.

Мир

Image

Франция заблокировала переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии

Франция выступила против начала переговоров с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в Европейский союз.

Читать полностью
Image

Матвиенко предложила перенести работу комитетов ООН из США в Европу

Матвиенко считает, что для этой цели подходят Австрия или Швейцария.

Читать полностью

Общество

Image

Житель Башкирии выиграл в лотерею один миллион рублей

Житель Уфы выиграл в лотерею один миллион рублей.

Читать полностью
Image

Путин выполнил обещание 1999 года, вернувшись в Дагестан

Российский президент Владимир Путин приехал в республику Дагестан на памятные мероприятия, посвященные 20-летию вторжения террористических банд.

Читать полностью

Новости