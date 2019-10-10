Франция заблокировала переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии

Франция выступила против начала переговоров с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в Европейский союз, сообщает Правда.ру.
Париж уже оповестил государства Евросоюза о своей позиции.
Во Франции считают, что пока нельзя приступить к переговорам о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. В следующем году необходимо пересмотреть ситуацию с необходимостью вступления этих стан в Евросоюз.
Для начала переговоров о вступлении этих стран в ЕС нужно согласие всех 28 членов экономического и политического объединения. Таким образом, Франция заблокировала проведение переговоров.
Стоит отметить, что кроме Северной Македонии и Албании главными кандидатами в Европейский союз считаются страны Балканского полуострова и Турция.
Фото: ntravel.by
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