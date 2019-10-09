Матвиенко предложила перенести работу комитетов ООН из США в Европу

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предположила, что в случае продолжения санкционной политики США в отношении делегаций других стран, работу постоянных комитетов ООН можно перенести в Европу.

Матвиенко считает, что для этой цели подходят Австрия или Швейцария, сообщает Правда.ру.

Валентина Матвиенко вспомнила о недавнем инциденте, когда 10 членам российской делегации отказали в выдаче виз США для посещения 74-й Генеральной ассамблее ООН.

По этой причине заседание двух постоянных комитетов организации было сорвано, так как не был собран кворум. Спикер Совфеда предлагает ООН получить гарантии от США, что они не будут саботировать работу комитетов. Если США не предоставят гарантии, то нужно будет перенести работу комитетов в другие страны.

По мнению Матвиенко, ее инициативу могут поддержать и другие государства.

Стоит напомнить, что в 2015 году Госдума предлагала перенести штаб ООН в Швейцарию.

Фото: zen.yandex.ru

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