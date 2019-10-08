В Италии приняли закон об уменьшении количества депутатов на 345 человек

Парламент Италии в окончательном четвертом чтении принял закон об уменьшении количества депутатов на 345 человек, сообщает Правда.ру.
Сообщается, что закон был принят практически единогласно, против него проголосовали только 14 депутатов, 553 парламентария поддержали инициативу.
Теперь количество сенаторов будет уменьшено до 200 человек с 315, а количество депутатских мандатов сократится до 400 с 630. По мнению итальянских политологов, закон позволит "отодвинуть" перспективу досрочным парламентских выборов, за которые активно высказываются лидеры правых политических партий.
Летом следующего года в Италии будет проводиться референдум по вопросу проведения досрочных парламентских выборов. Потом в течение нескольких месяцев будет проходить выбор избирательных округов.
Фото: hronika.info
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Согласно предоставленной информации, местная полиция уже занялась расследованием инцидента.
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