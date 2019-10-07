В Австралии опять находят в ягодах и фруктах швейные иголки

Жительница Мельбурна, города в Австралии, обратилась в полицию из-за обнаружения ею иголок в купленных в магазине фруктах, сообщает Правда.ру.

Согласно предоставленной информации, местная полиция уже занялась расследованием инцидента.

Стоит напомнить, что в прошлом году в Австралии уже проводилось исследование в связи со случаями обнаружения швейных игл в клубнике по меньшей мере 7 национальных производителей.

Жителям Австралии иголки попадались также в бананах, яблоках и грушах.

Обращение жительницы Мельбурна по поводу швейных иголок во фруктах уже не первое в этом году.

Фото: pixabay.com

Читайте также:

Во Флориде поймали рыбу весом 340 килограммов

Непереносимость лактозы или прощай, молоко

В России растет популярность алкоголя в мелкой таре

Осенью в магазинах появятся продукты с трехцветной маркировкой