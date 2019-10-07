Жительница Мельбурна, города в Австралии, обратилась в полицию из-за обнаружения ею иголок в купленных в магазине фруктах, сообщает Правда.ру.
Согласно предоставленной информации, местная полиция уже занялась расследованием инцидента.
Стоит напомнить, что в прошлом году в Австралии уже проводилось исследование в связи со случаями обнаружения швейных игл в клубнике по меньшей мере 7 национальных производителей.
Жителям Австралии иголки попадались также в бананах, яблоках и грушах.
Обращение жительницы Мельбурна по поводу швейных иголок во фруктах уже не первое в этом году.
Фото: pixabay.com
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