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В Австралии опять находят в ягодах и фруктах швейные иголки

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  • вчера в 23:13

В Австралии опять находят в ягодах и фруктах швейные иголки

Жительница Мельбурна, города в Австралии, обратилась в полицию из-за обнаружения ею иголок в купленных в магазине фруктах, сообщает Правда.ру.

Согласно предоставленной информации, местная полиция уже занялась расследованием инцидента.

Стоит напомнить, что в прошлом году в Австралии уже проводилось исследование в связи со случаями обнаружения швейных игл в клубнике по меньшей мере 7 национальных производителей.

Жителям Австралии иголки попадались также в бананах, яблоках и грушах.

Обращение жительницы Мельбурна по поводу швейных иголок во фруктах уже не первое в этом году.

Фото: pixabay.com

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