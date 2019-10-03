ООН: треть продуктов питания в мире выбрасывают на помойку

Треть всех продуктов питания на планете выбрасывается на помойку. Такие данные опубликовала Всемирная продовольственная программа — орган по продовольственной помощи в системе ООН, сообщает Правда.ру.

Эксперты подсчитали, что мировая экономика таким образом теряет более триллиона долларов каждый год. ООН запустила кампанию, задача которой заключается в прекращении бессмысленной растраты еды. В ООН призывают бережно относиться к продуктам питания, не покупать лишние продукты и не выбрасывать еду.

В настоящее время в мире ежегодно производят до 4 миллиардов тонн продовольствия. Этого могло бы хватить на всех жителей планеты при условии рационального использования продуктов и их справедливого распределения.

При этом 1,3 миллиарда тонн продуктов выбрасывается. По этой причине в ООН предлагают сократить объемы отходов, просто изменив условия хранения продуктов.

Фото: rock-cafe.info

Читайте также:

Литва планирует переориентировать Белоруссию на Запад

Китаец сбежал из тюрьмы и 17 лет скрывался в пещере

В Британии заявили о состоянии "постоянной войны" с РФ и КНР

Лукашенко призывает полностью отказаться от импортной косметики

Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским