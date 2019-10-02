Литва планирует переориентировать Белоруссию на Запад

Действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис высказался за диалог с соседней Белоруссией, сообщает Правда.ру.
Об этом премьер постсоветской республики заявил в ходе трансляции на официальной странице правительства в Facebook.
Премьер-министр отметил, что Литва планирует повлиять на Белоруссию с цельюь ее переориентации на западную модель демократии. Нельзя допустить, заявил литовский премьер-министр, чтобы Белоруссия стала "союзным государством" с Российской Федерацией или же "филиалом" России.
Литва не хочет, чтобы Россия и Белоруссия сблизились, ей хочется, чтобы Минск был "демократически дружественным".
Отметим, что в мае текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что демократии в его стране не меньше, чем в США и Европе или же в Российской Федерации. Примечательно, что Запад неоднократно называл Лукашенко "последним диктатором Европы".
Фото: yandex.com
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