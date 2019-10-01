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Китаец сбежал из тюрьмы и 17 лет скрывался в пещере

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  • вчера в 20:19

Китаец сбежал из тюрьмы и 17 лет скрывался в пещере

В Китае заключенный 17 лет скрывался от суда в горной пещере. Мужчину осудили за торговлю женщинами и детьми и отправили в тюрьму в провинции Юньнань, откуда он сбежал в 2002 году, сообщает Правда.ру.

Как сообщает телеканал BBC News, в течение длительного времени, сотрудники полиции не могли отыскать его. Но в начале сентября была получена информация о его возможном местонахождении. Преступник прятался в горах неподалеку от его родного города. Его смогли найти при помощи дронов.

Все эти годы беглец жил в маленькой пещере и так много времени провел в одиночестве, что разучился разговаривать. Он годами не мылся и не стирал одежду. Мужчину отправили обратно в тюрьму отбывать наказание.

Фото: esp.md

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