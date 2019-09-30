В Британии заявили о состоянии "постоянной войны" с РФ и КНР

Великобритания находится в состоянии постоянной войны в связи с кибератаками со стороны Российской Федерации и других государств, сообщает Правда.ру.
Об этом заявил глава штаба обороны Британии генерал Николас Картер.
Он сообщил, что главная угроза для Великобритании исходит не только от России, но и от Китая. Глава штаба обороны Британии заявил, что Британия разработает ответные меры на действия РФ и КНР.
Фото: excursovod.by
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