В Британии заявили о состоянии "постоянной войны" с РФ и КНР

Великобритания находится в состоянии постоянной войны в связи с кибератаками со стороны Российской Федерации и других государств, сообщает Правда.ру.

Об этом заявил глава штаба обороны Британии генерал Николас Картер.

Он сообщил, что главная угроза для Великобритании исходит не только от России, но и от Китая. Глава штаба обороны Британии заявил, что Британия разработает ответные меры на действия РФ и КНР.

Фото: excursovod.by

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