Лукашенко призывает полностью отказаться от импортной косметики

Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал полностью отказаться от иностранной косметики и перейти на использование продукции только белорусского производства, сообщает Правда.ру.
"Всю импортную продукцию повыкидывайте и поставьте, что мне надо", заявил Лукашенко. Также от отметил, что сам никогда не будет пользоваться импортными средствами.
Лукашенко подчеркнул, что дал поручение по необходимости развития продаж отечественной косметической продукции за рубежом и внутри страны.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что на встречах с представителями США он всегда заявляет: если разговоры будут идти в плоскости выбора между Западом и Россией, то никакого разговора в таком случае не получится, так как Белоруссия не собирается дружить против России. Лукашенко отметил, что в трудные времена Белоруссии помогали только Россия и Китай, с которым тогда только начало завязываться сотрудничество.
Фото: ok.ru
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