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Лукашенко призывает полностью отказаться от импортной косметики

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  • 27.09.2019 в 20:05

Лукашенко призывает полностью отказаться от импортной косметики

Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал полностью отказаться от иностранной косметики и перейти на использование продукции только белорусского производства, сообщает Правда.ру.

"Всю импортную продукцию повыкидывайте и поставьте, что мне надо", заявил Лукашенко. Также от отметил, что сам никогда не будет пользоваться импортными средствами.

Лукашенко подчеркнул, что дал поручение по необходимости развития продаж отечественной косметической продукции за рубежом и внутри страны.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что на встречах с представителями США он всегда заявляет: если разговоры будут идти в плоскости выбора между Западом и Россией, то никакого разговора в таком случае не получится, так как Белоруссия не собирается дружить против России. Лукашенко отметил, что в трудные времена Белоруссии помогали только Россия и Китай, с которым тогда только начало завязываться сотрудничество.

Фото: ok.ru

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