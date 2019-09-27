Лукашенко призывает полностью отказаться от импортной косметики

Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал полностью отказаться от иностранной косметики и перейти на использование продукции только белорусского производства, сообщает Правда.ру.

"Всю импортную продукцию повыкидывайте и поставьте, что мне надо", заявил Лукашенко. Также от отметил, что сам никогда не будет пользоваться импортными средствами.

Лукашенко подчеркнул, что дал поручение по необходимости развития продаж отечественной косметической продукции за рубежом и внутри страны.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что на встречах с представителями США он всегда заявляет: если разговоры будут идти в плоскости выбора между Западом и Россией, то никакого разговора в таком случае не получится, так как Белоруссия не собирается дружить против России. Лукашенко отметил, что в трудные времена Белоруссии помогали только Россия и Китай, с которым тогда только начало завязываться сотрудничество.

Фото: ok.ru

Читайте также:

Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским

Меркель раскритиковала шведскую экоактивистку Тунберг за речь в ООН

Министр торговли США уснул во время выступления Трампа на ГА ООН

МИД Эстонии: СССР оккупировал республику почти на 50 лет

В Киеве рассматривают вопрос закупки газа в России на рыночных условиях