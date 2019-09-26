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Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским

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  • 26.09.2019 в 20:12

Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским

США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Правда.ру.

Американский телеканал CNN сообщает, что текст жалобы был рассекречен "с минимальными правками". Скоро жалобу опубликуют.

Напомним, что 20 сентября стало известно о том, что американская разведка обеспокоилась состоявшимся в июле этого года телефонным разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Фото: sm-news.ru

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