Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским

США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Правда.ру.
Американский телеканал CNN сообщает, что текст жалобы был рассекречен "с минимальными правками". Скоро жалобу опубликуют.
Напомним, что 20 сентября стало известно о том, что американская разведка обеспокоилась состоявшимся в июле этого года телефонным разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Фото: sm-news.ru
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