Меркель раскритиковала шведскую экоактивистку Тунберг за речь в ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель высказал несколько замечаний в адрес Греты Тунберг, которая ранее раскритиковала мировых лидеров за бездействие по отношению к экологическим проблемам. Меркель отметила, что речь 16-летней экоактивистки ее "задела".
Как сообщает Правда.ру, Меркель не понравилось, что Грета Тунберг не рассказала о новых технологиях и об их вкладе в улучшение экологической ситуации.
В качестве примера Меркель назвала альтернативные источники энергии, которые повсеместно внедряются в Европе.
Фото: topnewsrussia.ru
Читайте также:
Министр торговли США уснул во время выступления Трампа на ГА ООН
МИД Эстонии: СССР оккупировал республику почти на 50 лет
В Киеве рассматривают вопрос закупки газа в России на рыночных условиях
Скалолазы не смогли перебраться через стену на границе с Мексикой
Минск не считает интеграцию с Россией угрозой независимости Белоруссии
Лукашенко призывает полностью отказаться от импортной косметики
Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал полностью отказаться от иностранной косметики и перейти на использование продукции только белорусского производства.
Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским
США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Житель Башкирии выиграл в лотерею один миллион рублей
Житель Уфы выиграл в лотерею один миллион рублей.
Путин выполнил обещание 1999 года, вернувшись в Дагестан
Российский президент Владимир Путин приехал в республику Дагестан на памятные мероприятия, посвященные 20-летию вторжения террористических банд.