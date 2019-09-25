Меркель раскритиковала шведскую экоактивистку Тунберг за речь в ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель высказал несколько замечаний в адрес Греты Тунберг, которая ранее раскритиковала мировых лидеров за бездействие по отношению к экологическим проблемам. Меркель отметила, что речь 16-летней экоактивистки ее "задела".

Как сообщает Правда.ру, Меркель не понравилось, что Грета Тунберг не рассказала о новых технологиях и об их вкладе в улучшение экологической ситуации.

В качестве примера Меркель назвала альтернативные источники энергии, которые повсеместно внедряются в Европе.

Фото: topnewsrussia.ru

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