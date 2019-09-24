Министр торговли США уснул во время выступления Трампа на ГА ООН

82-летний министр торговли США Уилбур Росс опять привлек к себе внимание прессы. Телеканал CNBC показал репортаж, в котором обвинил чиновника в том, что он заснул во время речи президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН.

Журналисты телеканала утверждают, что Росс спал 15 минут. Он продолжал спать даже тогда, когда Трамп заговорил о торговой сделке с Китаем, что непосредственно касается чиновника. Также Росс проспал и заявление Трампа по ситуации с Ираном.

Глава Минторговли США уже не первый раз попадает в такую ситуацию. В мае 2017 года Уилбур Росс задремал во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.

Фото: www.bloomberg.com

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