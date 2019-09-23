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МИД Эстонии: СССР оккупировал республику почти на 50 лет

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  • вчера в 20:12

МИД Эстонии: СССР оккупировал республику почти на 50 лет

МИД Эстонии заявило, что СССР не освободил, а оккупировал балтийскую республику на долгие десятилетия, сообщает Правда.ру.

"Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет", — сказано в сообщении ведомстве.

Также в МИД возмущены тем, что РФ до сих пор распространяется "историческую несправедливость" и "сводит к минимуму различные преступления советского режима".

Стоит напомнить, что ранее МИД Эстонии вызвал российского посла в Таллине Александра Петрова в связи с его интервью, в котором тот заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских воинов. По словам посла, в Эстонии проводится ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: visacentr39.ru

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