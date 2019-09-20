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В Киеве рассматривают вопрос закупки газа в России на рыночных условиях

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  • вчера в 20:25

В Киеве рассматривают вопрос закупки газа в России на рыночных условиях

Киев не исключает возможности закупки российского газа на рыночных условиях. Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель, сообщает Правда.ру.

Он добавил, что переговоры по транзиту газа ведутся конструктивно, поэтому позднее будет рассматриваться вопрос о прямых поставках. Со своей стороны Украина потребует, чтобы прямые поставки газа велись по рыночным ценам, которые должны снижаться при увеличении объема закупок.

Министр уточнил, что поставлять газ могут и другие поставщики. То есть, возможно, не весь объем газа будет поставлять Россия. В то же время и с российской стороны может быть необязательно "Газпром", там есть и другие поставщики, другие компании, которые могут это делать.

Украина рассчитывает приобрести определенный объем газа на строго определенных условиях. Оржель отметил, что не исключено, что Россия и Украина перейдут чисто на экономические отношения, которые выгодны обеим странам.

Фото: twitter.com

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