Скалолазы не смогли перебраться через стену на границе с Мексикой

Стену, которую строят на границе между США и Мексикой, не смогли преодолеть даже профессиональные скалолазы. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, сообщает Правда.ру.

Как сообщил американский президент, на некоторых участках стену строят в два ряда. Стену пытались преодолеть альпинисты, однако им это не удалось.

Также американский лидер отметил, что над строительством стен работает несколько организаций. Он подчеркнул, что для одного подрядчика это был бы слишком масштабный проект.

Фото: rg.ru

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