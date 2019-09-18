Минск не считает интеграцию с Россией угрозой независимости Белоруссии

Проект программы углубленной интеграции с Россией не несет угрозы суверенитету и независимости Белоруссии. С таким заявлением выступил министр экономики страны Дмитрий Крутой, сообщает Правда.ру.

Министр отметил, что документы, над которыми сейчас работает Минск, не содержат никакого политического компонента и создадут угрозы для суверенитета и независимости Белоруссии.

Также министр отметил, что публикация проекта программы противоречила бы двусторонним переговорам.

Стоит напомним, что ранее "Коммерсантъ" опубликовал в изложении проект программы интеграции Белоруссии и России. Журналисты считают, что степень интеграции позволяет утверждать, что на уровне экономики идет речь о создании с 2022 года конфедеративного государства.

Фото: www.agrobase.ru

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