Лукашенко: Белоруссия планирует развивать отношения с Вашингтоном

Белоруссия будет делать все для развития отношений с США, сообщает Правда.ру.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об этом в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом в Минске.

Лукашенко напомним, что во времена Второй мировой войны США и Белорусская Советская Социалистическая Республика в составе СССР были союзниками.

По мнению белорусского президента, это неправильно, что в современном мире у бывших союзников "слабые отношения".

Дэвид Хейл же отметил, что США внимательно наблюдают за ситуацией с безопасностью в Восточной Европе. Одним из приоритетным направлением внешней политики США является поддержка суверенитета и независимости Белоруссии.

Фото: naviny.by

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