Жителей Великобритании атаковали пауки

Подданные Соединенного Королевства массово жалуются в социальных сетях на нашествие пауков, сообщает Правда.ру.
Многие жители Великобритании вынуждены обращаться к врачам из-за укусов пауков.
И неудивительно — из 650 обитающих в Британии видов пауков опасность для человека представляют сразу 12.
Специалисты объясняют данное явление тем, что была очень теплая погода на фоне высокой влажности, вследствие чего успешно размножились насекомые, которыми питаются пауки.
Фото: theuk.one
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