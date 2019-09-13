Василий Голубев поздравил горожан Ростова-на-Дону с важной датой

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил 12 сентября на торжественном собрании, которое было посвящено 270-летию донской столицы. Он поздравил великий город, вручил грамоты заслуженным ростовчанам и рассказал, как можно ускорить развитие мегаполиса.
По словам губернатора, необходимым импульсом должны стать нацпроекты, к реализации которых уже приступили на Дону, пишет "Правда.Ру". Ведь задача всего региона сделать Ростов-на-Дону комфортным, безопасным и красивым для жителей и туристов.
В Ростове вовсю кипят работы по улучшению благосостояния. Для школьников подготовили две новых школы: одна уже открылась в микрорайоне Суворовском, вторая будет готова до конца года в микрорайоне Красный Аксай. В ближайшее время построят шесть детских садиков и благоустроят парки "Осенний" и "Вересаево". В Северном микрорайоне горожане ждут с нетерпением открытия спорткомплекса, который обеспечит досуг для подрастающего поколения.
Также Василий Голубев не прошел мимо концепции "умного города", ведь интеллектуальные технологии существенно упростят управление городскими структурами.
Ростов-на-Дону может гордиться быстрыми темпами развития малого бизнеса, и в этом заслуга властей города, которые активно поддерживают инновационные стартапы.
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