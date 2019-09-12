Путин выполнил обещание 1999 года, вернувшись в Дагестан

Российский президент Владимир Путин приехал в республику Дагестан на памятные мероприятия, посвященные 20-летию вторжения террористических банд. 20 лет назад Путин был в Дагестане и встречался с местными ополченцами, которые встали на защиту своих земель от террористов, сообщает Правда.ру.

Бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, присутствовавший на той встрече, вспомнил, что Владимир Путин тогда произнес тост, и когда все собирались выпить за его исполнение, он поставил стопку на стол и сказал: "Выпьем — когда победим".

Через 20 лет Владимир Путин снова посетил Дагестан и встретился с ополченцами. Он поздравил их с памятной датой и поблагодарил за мужество и отвагу.

На этот раз Владимир Путин поднял стопку и выпил ее до дна.

Фото: yandex.kz

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