Путин выполнил обещание 1999 года, вернувшись в Дагестан

Российский президент Владимир Путин приехал в республику Дагестан на памятные мероприятия, посвященные 20-летию вторжения террористических банд. 20 лет назад Путин был в Дагестане и встречался с местными ополченцами, которые встали на защиту своих земель от террористов, сообщает Правда.ру.
Бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, присутствовавший на той встрече, вспомнил, что Владимир Путин тогда произнес тост, и когда все собирались выпить за его исполнение, он поставил стопку на стол и сказал: "Выпьем — когда победим".
Через 20 лет Владимир Путин снова посетил Дагестан и встретился с ополченцами. Он поздравил их с памятной датой и поблагодарил за мужество и отвагу.
На этот раз Владимир Путин поднял стопку и выпил ее до дна.
Фото: yandex.kz
Читайте также:
В Москве проходят тесты оплаты проезда в метро по лицу
Жириновский предложил отменить платежи за "коммуналку" до конца года
Жительница Британии вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк
В Петербурге открыли музей обороны и блокады Ленинграда
Дизайн школьной формы предлагают доверить модельерам из Италии
В Камбодже откроют частную "тюрьму для богатых"
Известно, что в Камбодже, так же как и в соседних странах Юго-Восточной Азии, очень жесткие условия содержания заключенных в местных тюрьмах. Но власти Камбоджи решили создать более гуманные условия для заключенных.
Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом
Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.
В Москве проходят тесты оплаты проезда в метро по лицу
В московском метро тестируют систему распознавания лиц для оплаты проезда. Пока это происходит без участия пассажиров.
В Ростовской области открылся новый складской комплекс
В станице Грушевской, Аксайский район, 9 сентября состоялось открытие нового складского комплекса. Объект FM Logistic Восток площадью 36 000 кв. м. неспроста входит в перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов".