В Москве проходят тесты оплаты проезда в метро по лицу

В московском метро тестируют систему распознавания лиц для оплаты проезда. Пока это происходит без участия пассажиров, сообщает Правда.ру.
Тестирование новой системы оплаты проходит совместно с ВТБ и Сбербанком, сообщает РИА Новости. Пока результаты не были озвучены, так как потребуется время для доработки.
По словам главы городского департамента транспорта Максима Ликсутова, пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц могут ввести к концу следующего года.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции нашей страны получат отечественные видеорегистраторы с функцией распознавания лиц.
Данный прибор похож на небольшую рацию. Рация прикрепляется к одежде. камера выделяет лица и отправляет данные на сервер, где снимки проверяются по базам данных. В случае обнаружения совпадений система покажет сведения о человеке.
Фото: kubnews.ru
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