В Москве проходят тесты оплаты проезда в метро по лицу

В московском метро тестируют систему распознавания лиц для оплаты проезда. Пока это происходит без участия пассажиров, сообщает Правда.ру.

Тестирование новой системы оплаты проходит совместно с ВТБ и Сбербанком, сообщает РИА Новости. Пока результаты не были озвучены, так как потребуется время для доработки.

По словам главы городского департамента транспорта Максима Ликсутова, пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц могут ввести к концу следующего года.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции нашей страны получат отечественные видеорегистраторы с функцией распознавания лиц.

Данный прибор похож на небольшую рацию. Рация прикрепляется к одежде. камера выделяет лица и отправляет данные на сервер, где снимки проверяются по базам данных. В случае обнаружения совпадений система покажет сведения о человеке.

Фото: kubnews.ru

Читайте также:

Жириновский предложил отменить платежи за "коммуналку" до конца года



Жительница Британии вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк

В Петербурге открыли музей обороны и блокады Ленинграда

Дизайн школьной формы предлагают доверить модельерам из Италии

Владимир Познер заявил об уничтожении интеллигенции