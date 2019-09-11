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В Ростовской области открылся новый складской комплекс

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  • сегодня в 14:47

В Ростовской области открылся новый складской комплекс

В станице Грушевской, Аксайский район, 9 сентября состоялось открытие нового складского комплекса. Объект FM Logistic Восток площадью 36 000 кв. м. неспроста входит в перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов", ведь он позволит расширить логистические возможности региона, а также обеспечит жителей работой.

Как пишет "Правда. Ру", соглашение о возведении здания было подписано еще в мае 2018 года на международном экономическом форуме в Петербурге губернатором Ростовской области Василием Голубевым и директором FM Logistic Восток Кристофом Мениваром, через неделю горожане уже могли наблюдать, как закладывается памятная капсула, символизирующая начало строительства.

На возведение логистического комплекса ушло чуть более года, также, помимо складов, на территории появились технические здания и корпус для бытовых и административных нужд. На проект было потрачено 2,5 млрд рублей.

Как отметили в департаменте потребительского рынка Ростовской области, появление нового комплекса будет способствовать развитию логистики региона, перспективно для интернет-торговли и привлечет в область торговые компании не только из России, но и из других стран мира. Также столь крупный объект создаст более 200 новых рабочих мест.

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