Жириновский предложил отменить платежи за "коммуналку" до конца года

Россияне серьезно переплачивают за услуги ЖКХ, и в ЛДПР есть группа экспертов, которая готова это обосновать, заявил Владимир Жириновский, сообщает Правда.ру.
На свой странице в соцсети "ВКонтакте" политик написал, что специалисты могут исследовать положение дел в любой области и конкретно доказать, где и насколько завышены тарифы на коммунальные услуги. В частности, они могут выяснить, сколько газа по трубе поступает в регион, какова розничная цена и кто является посредником, который наживается на сотнях тысяч жителей России.
Он утверждает, что некоторые субъекты РФ мешают выяснить правду, не дают никаких документов, никаких данных, и с такими чиновниками должны работать сотрудники прокуратуры.
"Но пока только ФАС признала: жители страны переплачивают за услуги ЖКХ в два раза. Так давайте освободим соотечественников от платежей за коммуналку, хотя бы до конца этого года", — предложил Жириновский.
Фото: www.tutrealty.ru
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