Жительница Британии вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк

Британка вышла замуж за дерево и теперь планирует сменить фамилию на название его вида, сообщает Правда.ру.

34-летняя женщина решила стать женой бузины в парке в пригороде Ливерпуля. Таким необычным способом она планировала привлечь внимание к акции против строительства новой дороги через парк, сообщает The Mirror.

Накануне церемонии бракосочетания женщина провела девичник, а теперь планирует официально сменить фамилию на Элдер (Бузина).

По словам британки, ее мать скончалась от астмы, и она тоже страдает от бронхоэктазии. Она утверждает, что если здесь появится еще одна дорога, то это будет угрозой для здоровья людей, учитывая, что в данном регионе очень плохая экология.

Фото: molbuk.ua

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