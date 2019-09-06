В Петербурге открыли музей обороны и блокады Ленинграда

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78"рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает repairshome.ru.
Беглов поблагодарил горожан, которые смогли отстоять музей, когда его хотели перенести в другое место.
Жители обратились в главе государства с просьбой оставить музей в историческом здании. Также на обновление музея было выделено 150 млн рублей. Также Министерство обороны выделило музею дополнительную площадь - 3000 кв.м.
По словам Беглова для него очень важно мнение блокадников и ветеранов ВОВ.
Открытие музея состоялось 6 сентября в 11:00. В мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также представители общественных организаций.
Фото: iframe.petrospb.ru
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