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В Петербурге открыли музей обороны и блокады Ленинграда

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  • вчера в 23:15

В Петербурге открыли музей обороны и блокады Ленинграда

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78"рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает repairshome.ru.

Беглов поблагодарил горожан, которые смогли отстоять музей, когда его хотели перенести в другое место.

Жители обратились в главе государства с просьбой оставить музей в историческом здании. Также на обновление музея было выделено 150 млн рублей. Также Министерство обороны выделило музею дополнительную площадь - 3000 кв.м.

По словам Беглова для него очень важно мнение блокадников и ветеранов ВОВ.

Открытие музея состоялось 6 сентября в 11:00. В мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также представители общественных организаций.

Фото: iframe.petrospb.ru

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