Дизайн школьной формы предлагают доверить модельерам из Италии

Депутат Госдумы Виталий Милонов утверждает, что в РФ необходимо создать национальный брендбук с различными вариантами школьной формы, сообщает Правда.ру.
Он считает, что в стране должен быть введен единый стандарт школьной формы, принятый общенародно. По словам депутата, это не будет означать, что все будут ходить в одинаковой форме. Варианты формы должны быть утверждены путем национального голосования.
Милонов сказал, что в брендбуке могло бы быть несколько видов юбок, брюк, пиджаков, чтобы школьник, комбинируя их, сохранил свою индивидуальность.
Милонов предлагает для создания брендбука пригласить модельеров из Италии. Он подчеркнул, что многие из итальянских дизайнеров готовы предложить свои услуги, и "мы можем быть защищены от того, что эта форма может быть некрасивой".
Фото: just-my-beauty.com
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