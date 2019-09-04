Владимир Познер заявил об уничтожении интеллигенции

Интеллигенция как социальная прослойка в стране была уничтожена в России в течение ХХ века, заявил телеведущий Владимир Познер на сайте Познер Online, сообщает Правда.ру.

Познер отметил, что речь идет именно в российском явлении. Подобного не было ни в одной стране мира.

Данное явление возникло в начале XIX века. Его возникновение способствовали "особые условия" и огромное давление. На "уничтожение" интеллигенции повлияли мировые войны, Октябрьская революция, репрессии, большой террор — все шло постепенно.

Как пример представителей интеллигенции ХХ века Познер приводит Дмитрия Лихачева и Андрея Сахарова. По мнению Познера, сейчас нет условий для возрождения данного явления, он полагает, что оно ушло навсегда.

Фото: www.2do2go.ru

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