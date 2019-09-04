Жилищные кооперативы: выгодный аналог ипотеке

Покупка жилья — один из наиболее актуальных вопросов современного россиянина. Рост цен на кредиты, снижение доходов населения и кризис рынка недвижимости становятся весомыми препятствиями для приобретения собственной жилищной площади.
В таких условиях среднестатистический россиянин выбирает ипотеку, которая зачастую становится пожизненной ношей, ухудшающей качество жизни. Однако сейчас в России начинает набирать популярность аналог ипотечному кредитованию — так называемые "жилищные кооперативы" (ЖК).
Забытая после советской эпохи, концепция жилищных кооперативов была возрождены доктором экономических наук, генеральным директором Международной бизнес-академии IBA Романом Василенко — в 2014 году он основал жилищный кооператив "Бест Вей".
По своей сути, ЖК - это некоммерческие организации, которые предоставляют своим членам средства для приобретения выбранного ими жилья на первичном или вторничном рынке. Члены ЖК, в свою очередь, получив квартиру, постепенно возвращают предоставленные им деньги.
Механизм предельно прост. Человек вносит первоначальный взнос в размере 35% от стоимости квартиры, а также вступительный взнос. Сумму необязательно вносить сразу, это можно сделать поэтапно. Далее ЖК приобретает недвижимость в интересах пайщика (члена ЖК), добавив необходимые средства из общего фонда. В среднем, квартиру можно ждать около года, и сразу после приобретения пайщик может заселиться в квартиру и зарегистрироваться в ней. Право собственности он получает после выплаты оставшейся суммы.
Способ погашения долга является основным отличием системы ЖК от ипотеки. В течение следующих десяти лет пайщик может вносить каждый месяц сумму в соответствии с графиком внесения платежей (после покупки квартиры ежемесячный паевый взнос рассчитывается в зависимости от стоимости объекта). На практике многие члены ЖК погашают задолженность досрочно.
В Камбодже откроют частную "тюрьму для богатых"
Известно, что в Камбодже, так же как и в соседних странах Юго-Восточной Азии, очень жесткие условия содержания заключенных в местных тюрьмах. Но власти Камбоджи решили создать более гуманные условия для заключенных.
Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом
Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.
Детский сад под Кемеровом закрыли из-за превышения радиации
В спальне для детей старшей группы содержание радона в 4 раза выше нормы, в холле - в 2 раза.
В Хабаровском крае школьников доставляли к школам на лодках
В Нанайском районе Хабаровского края все еще гостит "большая вода".