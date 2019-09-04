Жилищные кооперативы: выгодный аналог ипотеке

Покупка жилья — один из наиболее актуальных вопросов современного россиянина. Рост цен на кредиты, снижение доходов населения и кризис рынка недвижимости становятся весомыми препятствиями для приобретения собственной жилищной площади.

В таких условиях среднестатистический россиянин выбирает ипотеку, которая зачастую становится пожизненной ношей, ухудшающей качество жизни. Однако сейчас в России начинает набирать популярность аналог ипотечному кредитованию — так называемые "жилищные кооперативы" (ЖК).

Забытая после советской эпохи, концепция жилищных кооперативов была возрождены доктором экономических наук, генеральным директором Международной бизнес-академии IBA Романом Василенко — в 2014 году он основал жилищный кооператив "Бест Вей".

По своей сути, ЖК - это некоммерческие организации, которые предоставляют своим членам средства для приобретения выбранного ими жилья на первичном или вторничном рынке. Члены ЖК, в свою очередь, получив квартиру, постепенно возвращают предоставленные им деньги.

Механизм предельно прост. Человек вносит первоначальный взнос в размере 35% от стоимости квартиры, а также вступительный взнос. Сумму необязательно вносить сразу, это можно сделать поэтапно. Далее ЖК приобретает недвижимость в интересах пайщика (члена ЖК), добавив необходимые средства из общего фонда. В среднем, квартиру можно ждать около года, и сразу после приобретения пайщик может заселиться в квартиру и зарегистрироваться в ней. Право собственности он получает после выплаты оставшейся суммы.

Способ погашения долга является основным отличием системы ЖК от ипотеки. В течение следующих десяти лет пайщик может вносить каждый месяц сумму в соответствии с графиком внесения платежей (после покупки квартиры ежемесячный паевый взнос рассчитывается в зависимости от стоимости объекта). На практике многие члены ЖК погашают задолженность досрочно.