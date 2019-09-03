Детский сад под Кемеровом закрыли из-за превышения радиации

Детский сад в Кемеровской области вынужден приостановить работу из-за превышенной концентрации в помещениях радиоактивного элемента, сообщает Правда.ру.
В спальне для детей старшей группы содержание радона в 4 раза выше нормы, в холле - в 2 раза. В других помещениях содержание газа чуть ниже. Детский сад расположен в двух зданиях, оба они закрыты на 30 суток по решению суда.
Радон содержится в земной коре. Если в замкнутом помещении плохая вентиляция, то он может накапливаться. Продуты распада радона опасны тем, что вызывают микроожоги легких, а также повреждения клеток костного мозга.
8 августа на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, в результате которого погибло несколько сотрудников, которые там работали. Позже сообщили, что над Северодвинском прошло облако, содержащее радиоактивные вещества.
Фото: newsbel.by
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