В Хабаровском крае школьников доставляли к школам на лодках

В Нанайском районе Хабаровского края все еще гостит "большая вода", сообщает Правда.ру.

Местные школьники не хотят пропускать школу из-за стихии. Чтобы попасть на торжественные линейки, им пришлось добираться на лодках. В этом ребятам помогали спасатели ГУ МЧС.

В селах Троицкое, Синда и Даерга спасатели задействовали надувные лодки, а в селе Николаевке хватило высокопроходимого автомобиля.

В общей сложности спасатели МЧС перевезли более 20 человек. В МЧС пояснили, то они планируют и дальше помогать детям добираться до школы и обратно домой.

Фото: twitter.com

Читайте также:

В Приморье найден новый вид древней керамики

Историк объяснил, почему нацисткой Германии создать атомную бомбу



В Костроме найдены уникальные находки эпохи Средневековья

Археологи обнаружили в центре Самары 25 тысяч артефактов

"Ленфильм" продал Китаю права на "золотую коллекцию" советских фильмов