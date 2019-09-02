В Хабаровском крае школьников доставляли к школам на лодках

В Нанайском районе Хабаровского края все еще гостит "большая вода", сообщает Правда.ру.
Местные школьники не хотят пропускать школу из-за стихии. Чтобы попасть на торжественные линейки, им пришлось добираться на лодках. В этом ребятам помогали спасатели ГУ МЧС.
В селах Троицкое, Синда и Даерга спасатели задействовали надувные лодки, а в селе Николаевке хватило высокопроходимого автомобиля.
В общей сложности спасатели МЧС перевезли более 20 человек. В МЧС пояснили, то они планируют и дальше помогать детям добираться до школы и обратно домой.
Фото: twitter.com
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