Историк объяснил, почему нацисткой Германии создать атомную бомбу

Историк Андрей Гагаринский заявил, что в нацистской Германии не создавалось ядерное оружие, так как для Адольфа Гитлера это не являлось приоритетной целью, сообщает glavtema.ru.

В то время ученые не просили выделить им средства для создания атомой бомбы. Также можно сказать, что нацисткой Германии не хватало на это времени.

Историк рассказал, что эксперимент по запуску ядерного реактора, проводившийся Вернером Гейзенбергом, не был удачным. Позднее Гейзенберг признался, что он боялся попросить у руководства страны ресурсы, необходимые для успешного проекта.

Сегодня исполнилось 70 лет со дня испытания первого в СССР ядерного заряда. Проект по созданию ядерного оружия начался в СССР в 1942 году. Толчком для его разработки стало то, что аналогичный проект разрабатывался в США. А американцы принялись за создание атомной бомбы из-за того, что боялись, что их опередит Германия.

Фото: p0litkurs.blogspot.com

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