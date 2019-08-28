В Костроме найдены уникальные находки эпохи Средневековья

В Костроме на территории Рыбных прудов с прошлого года ведутся археологические раскопки. Данные охранные работы проводятся перед прокладкой ливневой канализации, сообщает glavtema.ru.
Задача археологов в том, чтобы извлечь все исторический артефакты.
Раскопки проводятся в относительно комфортных условиях - под специальным металлическим куполом, в котором установлены светильники и тепловые пушки.
На первом раскопе археологи вскрыли уже 4 яруса застройки Костромы, начиная с конца XIII века. Они обнаружили около 400 интересных и ценных артефактов, среди них: бревна торговых рядов XVIII века, монеты эпохи Михаила Романова, глиняные курительные трубки и многое другое.
Также была найдена шахматная фигура, похожая на пешку. Фигрука выточена из рога. Археология обнаружили ее в слоях XVIII века.
Кроме того, ученым удалось найти наконечник боевой стрелы, датированный XIV - XV вв.
Изыскания планируют завершить к маю, после чего начнутся работы на другом участке. Найденные ценные исторические объекты передадут в музей.
Фото: k1news. ru
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