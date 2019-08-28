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В Костроме найдены уникальные находки эпохи Средневековья

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  • вчера в 23:17

В Костроме найдены уникальные находки эпохи Средневековья

В Костроме на территории Рыбных прудов с прошлого года ведутся археологические раскопки. Данные охранные работы проводятся перед прокладкой ливневой канализации, сообщает glavtema.ru.

Задача археологов в том, чтобы извлечь все исторический артефакты.

Раскопки проводятся в относительно комфортных условиях - под специальным металлическим куполом, в котором установлены светильники и тепловые пушки.

На первом раскопе археологи вскрыли уже 4 яру­са зас­трой­ки Кос­тро­мы, на­чиная с кон­ца XIII ве­ка. Они обнаружили около 400 интересных и ценных артефактов, среди них: бревна тор­го­вых ря­дов XVIII ве­ка, мо­неты эпохи Ми­ха­ила Ро­мано­ва, глиняные ку­ритель­ные труб­ки и многое другое.

Также была найдена шахматная фигура, похожая на пешку. Фигрука выточена из рога. Археология обнаружили ее в сло­ях XVIII ве­ка.

Кроме того, ученым удалось найти наконечник боевой стрелы, датированный XIV - XV вв.

Изыскания планируют завершить к маю, после чего начнутся работы на другом участке. Найденные ценные исторические объекты передадут в музей.

Фото: k1news. ru

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