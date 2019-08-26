"Ленфильм" продал Китаю права на "золотую коллекцию" советских фильмов

Киностудия "Ленфильм" продолжает сотрудничество с Китаем. "Ленфильм" продал часть прав на "золотую коллекцию" фильмов киностудии, сообщает glavtema.ru.

Эдуард Пичугин, управляющий компанией, сообщил, что права проданы, но не исключительные и не надолго - на 3 года.

В Китае будут отобраны самые лучшие фильмы. Их продублируют, добавят субтитры и покажут китайским зрителям.

У "Ленфильма" нет прав на эти картины. Ранее "Ленфильме" считали, что будут зарабатывать с помощью прежних шедевров, но данный вопрос так и не был решен.

Но все же России и Китаю удалось найти выгодный вариант сотрудничества. У "Ленфильма" есть агентский договор с Государственным фондом кинофильмов РФ.

Эдуард Пичугин отметил, что права на показ фильмов за пределами России находились в свободном доступе, так как киноархив их не реализовал. В частности, таких договоров не было в Азии, Китае.

Фото: www.film.ru

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