"Ленфильм" продал Китаю права на "золотую коллекцию" советских фильмов

Киностудия "Ленфильм" продолжает сотрудничество с Китаем. "Ленфильм" продал часть прав на "золотую коллекцию" фильмов киностудии, сообщает glavtema.ru.
Эдуард Пичугин, управляющий компанией, сообщил, что права проданы, но не исключительные и не надолго - на 3 года.
В Китае будут отобраны самые лучшие фильмы. Их продублируют, добавят субтитры и покажут китайским зрителям.
У "Ленфильма" нет прав на эти картины. Ранее "Ленфильме" считали, что будут зарабатывать с помощью прежних шедевров, но данный вопрос так и не был решен.
Но все же России и Китаю удалось найти выгодный вариант сотрудничества. У "Ленфильма" есть агентский договор с Государственным фондом кинофильмов РФ.
Эдуард Пичугин отметил, что права на показ фильмов за пределами России находились в свободном доступе, так как киноархив их не реализовал. В частности, таких договоров не было в Азии, Китае.
Фото: www.film.ru
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