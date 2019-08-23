В Твери священник получил выговор за фотографии в брендовых вещах

В Твери "батюшка в Gucci" получил устный выговор от дисциплинарной комиссии Тверской епархии, сообщает glavtema.ru.
Дело в том, что священник выложил в своем Istagram фотографии нескольких примерок брендовых вещей, что вызвало волну возмущений среди пользователей.
Но были и сторонники священника, которые утверждали, что в первую очередь, нужно выяснить все подробности.
Однако священник уже получил выговор от дисциплинарной комиссии Тверской епархии. Сообщается, что это было "баловство", он не богатый человек.
Кроме того, в епархии сообщили, что батюшка - историк по образованию его привлекают интересные вещи. Сам же батюшка предпочитает ходить в образе XIX века.
Вещи он просто мерил и фотографировал.
Фото: tver.mk.ru
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