В Твери священник получил выговор за фотографии в брендовых вещах

В Твери "батюшка в Gucci" получил устный выговор от дисциплинарной комиссии Тверской епархии, сообщает glavtema.ru.

Дело в том, что священник выложил в своем Istagram фотографии нескольких примерок брендовых вещей, что вызвало волну возмущений среди пользователей.

Но были и сторонники священника, которые утверждали, что в первую очередь, нужно выяснить все подробности.

Однако священник уже получил выговор от дисциплинарной комиссии Тверской епархии. Сообщается, что это было "баловство", он не богатый человек.

Кроме того, в епархии сообщили, что батюшка - историк по образованию его привлекают интересные вещи. Сам же батюшка предпочитает ходить в образе XIX века.

Вещи он просто мерил и фотографировал.

Фото: tver.mk.ru

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