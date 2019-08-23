Тысячи ленточек триколора раздали жителям Ростова-на-Дону в День флага

22 августа, на Дону, как и по всей стране, отмечали День Государственного флага Российской Федерации.
В Ростове-на-Дону состоялась акция "Российская ленточка", в рамках которой горожанам раздали несколько тысяч лент триколора, сообщает "Правда.Ру".
День флага запомнится жителям донской столицы и 500 выпущенными в небо над историческим парком "Россия — моя история" шарами белого, синего и красного цветов. А также двумя огромными флагами в 15 и 36 метров, которые растянули перед историческим парком.
Для жителей станицы Песчанокопская решили в День флага организовать тематический радиоквест, сообщает "Правда.Ру". Сотрудники "ФМ-на-Дону" спрятали в значимых местах станицы конверты с заданиями, а затем нашедшие их дончане получали бесплатные билеты в кинотеатр.
В хуторе Задонье Азовского района военно-патриотический клуб "Кречет" организовал праздничную автоколонну. Колонна из машин цветов флага РФ проехала и по улицам станицы Казанская. А в хуторе Гуляй-Борисовка праздник отметили велопробегом.
К празднованию привлекли и школьников, которые придумывали на тему рисунки, участвовали в викторинах и конкурсах.
"На Дону всего прошло более 700 мероприятий, в которых приняли участие свыше 50 тысяч жителей донского региона", — подытожил Максим Даниленко, начальник управления социально-политических коммуникаций правительства Ростовской области.
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