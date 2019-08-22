В Крыму обнаружили христианский храм X века

В Крыму на территории городища Эски-Кермен на обнаружили древний храм, glavtema.ru.
Сообщается, что археологам удалось найти уникальный христианский храм. Благодаря данной находке ученые смогут иначе посмотреть на планировку городища Эски-Кермен, а также углубить знания о застройке таких уникальных городов.
Эски-Кермен - средневековый город-крепость, который находится на юго-западе Крыма. В переводе с крымско-татарского название города переводится как "старая крепость".
Площадь города 8,5 га. Эски-Кермен очень популярный пещерный город среди туристов Крыма.
Фото: news.mail.ru
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