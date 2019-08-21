Археологи обнаружили в Крыму уникальную древнюю башню

В Крыму на территории городища Кульчук археологи обнаружили уникальную башню, сообщает glavtema.ru.
По словам ученых, находка относится к эпохе античности. Обнаруженная башня имеет круглые очертания.
Это первоначальные крепостные сооружения. Башня даитруется второй половиной IV — первой половиной III вв. до н. э.
В середине II в. до н. э. — I в. н. э. на южном берегу Тарханкутского полуострова (где расположено городище Кульчку) находилось укрепление Крымской Скифии, а позднее здесь было поселение Салтово-маяцкой культуры.
Поселение находится на высоком приморском глиняном крутом обрыве. С востока и запада обрыв ограничен глубокими балками.
Фото: news. mail.ru
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