В башкирском нацпарке школьники обнаружили кость мамонта

В Башкирии школьники из села Еланыш стали настоящими археологами.

На территории геопарка "Янган-Тау" им удалось найти берцовую кость мамонта. Кость животного они обнаружили на реке Ай у околицы села, сообщает glavtema.ru.

Егор, Рома и Ян передали кость в палеонтологическую коллекцию геопарка, в которой уже есть останки других крупных животных.

В июле бывшая учительница биологии нашла на окраине села у реки Ай бивень мамонта, а также останки большерогого оленя.

Фото: news.mail.ru

Читайте также:

Петербургские археологи обнаружили артефакты, которым более 8 тысяч лет

В Кремле обнаружены следы пожара времен набега хана Давлет-гирея

В крепости Копорье нашли новгородскую свинцовую печать

33-летняя жительница США может умереть из-за поворота головы

10-летняя девочка из Камбоджи из-за редкой болезни похожа на бабушку

В Помпеях обнаружили сокровищницу времен Римской империи



