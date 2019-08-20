В башкирском нацпарке школьники обнаружили кость мамонта

В Башкирии школьники из села Еланыш стали настоящими археологами.
На территории геопарка "Янган-Тау" им удалось найти берцовую кость мамонта. Кость животного они обнаружили на реке Ай у околицы села, сообщает glavtema.ru.
Егор, Рома и Ян передали кость в палеонтологическую коллекцию геопарка, в которой уже есть останки других крупных животных.
В июле бывшая учительница биологии нашла на окраине села у реки Ай бивень мамонта, а также останки большерогого оленя.
Фото: news.mail.ru
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