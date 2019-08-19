Петербургские археологи обнаружили артефакты, которым более 8 тысяч лет

Ученые из Петербурга в процессе проведения раскопок на берегу реки Дон, нашли артефакты, которым более 8 лет, сообщает "Федерал Пресс".

Археологи обнаружили образцы древней керамики. Ее обнаружили на территории Ракушечного Яра - древнейшего поселения на берегу реки Дон начала VII века до н. э.

Специалисты обнаружили фрагменты глиняной статуэтки, различные ракушечные украшения и мотыгу, сделанную из оленьих рогов.

Специалисты сообщили, что благодаря плотному слою песка, под которым были обнаружили артефакты, помог им сохраниться практически в первозданном виде.

Эти находки помогут ученым получить больше информации о жизни, быте и обычаях людей, которые населяли берега Дона в период неолита.

Фото: nevnov. ru

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