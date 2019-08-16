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В Кремле обнаружены следы пожара времен набега хана Давлет-гирея

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  • сегодня в 17:58

В Кремле обнаружены следы пожара времен набега хана Давлет-гирея

В центре Кремля проводятся археологические раскопки, в ходе которых удалось обнаружить следы пожара, который произошел в 1571 году по причине нашествия монголо-татар.

Цель раскопок - изучить культурные напластования в этом месте.

Как сообщает glavtema.ru, во время работ были найдены остатки здания здания Приказов, а также органов центрального управления Русского государства XVI - XVII веков.

В июне предварительные результаты раскопок продемонстрировали президенту РФ.

В настоящее время ученые не могут выяснить, по какой причине произошел пожар, а также определить, когда именно он произошел.

Но по предварительным данным, пожар охватил Москву в 1571. Тогда столицу захватил татарский хан Давлет-гирей и сжег город, в результате чего сильно пострадало здание Кремля.

Фото: news.mail.ru

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