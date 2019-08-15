В крепости Копорье нашли новгородскую свинцовую печать

В процессе раскопок в крепости Копорье в Ленинградской области впервые удалось обнаружить свинцовую печать, которая относится к новгородскому периоду.

Возраст печати был определен на основании ее местоположения. Печать была обнаружена в слое, который относится к новгородскому периоду, перед постройкой.

Как сообщает glavtema.ru, на вислой печати изображен святой в нимбе, а на обратной стороне есть текст, который пока не был прочитан.

В тот период такие печати привешивали на шнурах к официальным документам.

В Древней Руси только великие и удельные князья, церковные иерархи, монастыри, новгородские и псковские посадники, новгородские князья имели право ставить такие печати.

Любопытен тот факт, что эта печать не была найдена во время раскопок, которые проводились здесь в 70-е гг., а также в 2018 году.

Фото: fotokto.ru

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