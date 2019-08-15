В крепости Копорье нашли новгородскую свинцовую печать

В процессе раскопок в крепости Копорье в Ленинградской области впервые удалось обнаружить свинцовую печать, которая относится к новгородскому периоду.
Возраст печати был определен на основании ее местоположения. Печать была обнаружена в слое, который относится к новгородскому периоду, перед постройкой.
Как сообщает glavtema.ru, на вислой печати изображен святой в нимбе, а на обратной стороне есть текст, который пока не был прочитан.
В тот период такие печати привешивали на шнурах к официальным документам.
В Древней Руси только великие и удельные князья, церковные иерархи, монастыри, новгородские и псковские посадники, новгородские князья имели право ставить такие печати.
Любопытен тот факт, что эта печать не была найдена во время раскопок, которые проводились здесь в 70-е гг., а также в 2018 году.
Фото: fotokto.ru
Читайте также:
33-летняя жительница США может умереть из-за поворота головы
10-летняя девочка из Камбоджи из-за редкой болезни похожа на бабушку
В Помпеях обнаружили сокровищницу времен Римской империи
В Камбодже откроют частную "тюрьму для богатых"
Известно, что в Камбодже, так же как и в соседних странах Юго-Восточной Азии, очень жесткие условия содержания заключенных в местных тюрьмах. Но власти Камбоджи решили создать более гуманные условия для заключенных.
Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом
Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.
В Помпеях обнаружили сокровищницу времен Римской империи
Археологи обнаружли в Помпеях сокровищницу с древнеримскими украшениями и оберегами, сообщает Euronews.
10-летняя девочка из Камбоджи из-за редкой болезни похожа на бабушку
10-летняя девочка из Камбоджи из-за редкой болезни выглядит как пожилая женщина.